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17:00, 3 апреля 2023Мир

Запад усомнился в успехе визита Макрона в Китай

Politico: Белый дом не рассчитывает на «прорыв» Макрона в Китае

Фото: Aurelien Morissard / Reuters

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай не принесет значительных результатов, считают в Вашингтоне. Как отмечает Politico, это связано с его прошлыми неудачными попытками выступить посредником в урегулировании конфликтов.

Целью поездки Макрона в Китай является встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым он намерен обсудить российскую спецоперацию на Украине. При этом французский лидер хочет предотвратить сближение китайского коллеги с президентом России Владимиром Путиным.

В беседе с изданием американские чиновники заявили, что Белый дом практически не рассчитывает на то, что французскому лидеру удастся «совершить прорыв». Учитывая неудачный опыт Макрона в прошлых попытках урегулировать украинский конфликт или ядерную сделку с Ираном, поездка не принесет каких-то существенных результатов, считают представители США и других западных стран.

Ранее стало известно, что Макрон в ходе поездки в Китай планирует предостеречь Пекин от военной поддержки России. Отмечается, что подобное решение, по мнению французского лидера, окажет стратегическое влияние на ход конфликта.

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Варвара Кошечкина
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