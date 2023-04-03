WP: Польша может быть причастна к диверсиям на «Северных потоках», поскольку имеет мотив

Польша может быть причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поскольку, возможно, имеет мотив. О подобных подозрениях пишет газета Washington Post.

Издание отмечает, что подобные выводы сделаны на основании первоначальных заключений германской стороны. Варшава была одним из самых ярых критиков проекта «Северный поток» с начала его строительства и предупреждала, что трубопроводы, идущие из России в Германию, сделают Европу зависимой от российских энергоресурсов.

При этом газета подчеркивает, что политики из Европы и НАТО предпочитают обходить тему взрывов на газопроводах и не видят пользы в том, чтобы «копать слишком глубоко и найти неудобный ответ».

Издание ссылается на заявление европейского дипломата высокого ранга, который подтвердил, что этот вопрос замалчивается, чтобы не сталкиваться с возможностью причастности к диверсии Украины или кого-либо из союзников. WP пишет, что даже в случае нахождения явного виновника поставки оружия Киеву навряд ли прекратятся.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в попытке скрыть «преступление века» и замолчать информацию о диверсии на «Северных потоках».

