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19:25, 3 апреля 2023Из жизни

Смертельно ядовитые пауки массово оказались в бассейнах после наводнения

Из-за ливней в Австралии смертельно ядовитые пауки оказались в бассейнах местных жителей

Фото: Doug Beckers / Wikimedia

После нескольких дней сильных ливней и наводнений жители Австралии стали массово находить ядовитых воронковых пауков в своих бассейнах. Об этом сообщает 9NEWS.

На штат Новый Южный Уэльс в Австралии в конце марта обрушились штормы и грозы, что вызвало подтопления в некоторых районах. В связи с этим прячущиеся в водосточных трубах пауки попали в бассейны австралийцев. Речь идет преимущественно о воронковых пауках, которые могут выживать в воде до 24 часов.

От испуганных жителей поступило несколько звонков в службу отлова диких животных. Укус воронкового паука может оказаться потенциально смертельным для человека.

Тот воронковый паук, которого я нашел, был очень активен и агрессивен. Это самый ядовитый паук, которого можно найти у себя дома. И это был взрослый самец, что делает его укус в пять раз более опасным

Дэн Смитжитель Нового Южного Уэльса

Хелен Смит, арахнолог из Австралийского музея, рассказала, что воронковые сиднейские пауки «могут выживать без кислорода несколько часов, и иногда выглядящий мертвым паук может внезапно вернуться к жизни». Она также предупредила, что нельзя касаться пауков пальцами, потому что для укуса им нужно схватиться за жертву.

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Воронковый паук — один из немногих видов пауков, способных причинить серьезный вред человеку, его укус может даже вызвать смерть. Они обитают в окрестностях Сиднея и в самом городе и отличаются повышенной агрессивностью. Пауки этого вида активизируются при повышенной влажности, дождях и во время наводнений. Ежегодно они кусают около 20 человек, но с момента изобретения противоядия в 1981 году никто не погиб. Однако с 1927 по 1981 год от их укусов умерли 13 человек.

Ранее сообщалось о девушке из Австралии, которая сделала паука домашним животным. Ее питомец ползает по всему дому и завоевал любовь подписчиков девушки в соцсетях.

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Антонина Черташ
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