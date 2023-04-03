Вучич заявил о гордости из-за позиции Сербии по ситуации на Украине

Президент Сербии Вучич заявил о гордости из-за позиции страны по ситуации на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заверил, что гордится той позицией по ситуации на Украине, которую занимает республика, сообщает ТАСС.

«Что касается Украины, поскольку об этом больше всего говорится. Много неточностей было сказано о том, как быстро все завершится, что это вопрос дней и мгновений для одной или другой стороны», — заявил он.

Глава государства добавил, что страна уже более года придерживается самостоятельной независимой позиции в данном вопросе и продолжит делать все возможное для того, чтобы так и было в дальнейшем, отметив, что в связи с этим он испытывает гордость.

Ранее глава Минздрава Сербии Даница Груичич призвала жителей Украины не допустить применения снарядов с обедненным ураном. Она предупредила, что применение таких снарядов скажется на населении республики не сразу, а «через пять, десять, двадцать, сто лет». Министр также напомнила, что полураспад обедненного урана занимает 4,5 миллиарда лет.