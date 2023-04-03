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16:22, 3 апреля 2023Мир

В Сербии призвали украинцев не допустить применения снарядов с обедненным ураном

Минздрав Сербии призвал украинцев не допустить применения снарядов с обедненным ураном

Фото: Government of the Republic of Serbia

Глава Минздрава Сербии Даница Груичич призвала жителей Украины не допустить применения снарядов с обедненным ураном. На эту тему она высказалась в интервью «России 24».

«Я просто хочу сказать украинцам, обыкновенным людям: не позвольте, чтобы этот яд приехал в вашу страну. (...) Пожалуйста, не позвольте использование этих снарядов», — сказала министр. С таким же призывом она обратилась к властям Украины.

Груичич предупредила, что применение таких снарядов скажется на населении республики не сразу, а «через пять, десять, двадцать, сто лет». Министр также напомнила, что полураспад обедненного урана занимает 4,5 миллиарда лет.

В марте Минобороны Великобритании сообщило, что в рамках военной помощи направит Киеву снаряды с обедненным ураном. Отмечается, что они отличаются повышенной бронебойностью и прочностью.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что обедненный уран порождает радиационную пыль. Эти снаряды, по словам главы государства, относятся к оружию наиболее опасного характера. В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг радиационную опасность этих боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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