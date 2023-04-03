Рита Ора поделилась новыми фото в бикини и восхитила фанатов

Певица Рита Ора снялась на пляже в Сиднее в бикини и с золотой цепью на животе

Британская певица и актриса Рита Ора поделилась серией новых откровенных фото и восхитила фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 32-летняя знаменитость снялась на пляже в Сиднее, Австралия, в бикини, оформленном пестрым принтом и завязками. Свой образ поп-исполнительница дополнила золотой цепью на животе, массивными кольцами и солнцезащитными очками в черной оправе. Помимо этого, она распустила волосы и уложила их в небрежные кудри.

Поклонники восхитились фигурой артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Тело — огонь!», «Невозможно красивая», «Вау, какая фигура!», «Выглядишь великолепно, Рита!», «Абсолютная красота», — высказывались они.

В феврале Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа.