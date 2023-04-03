Вячеслав Фетисов рассказал школьникам об ответственности перед планетой

Урок «Разговоры о важном» был посвящен Дню Земли и прошел с участием Вячеслава Фетисова

В понедельник, 3 апреля, в рамках цикла встреч «Разговоры о важном», в российских школах и колледжах состоялся диалог, который был посвящен международному Дню Земли. Почетным гостем занятия стал советский и российский хоккеист, тренер, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Он, в частности, рассказал об уникальности озера Байкал, о том, почему можно назвать жемчужиной планеты, о том, как важно привлекать внимание общества к проблемам сохранения и защиты природы.

Вячеслав Фетисов рассказал, что уже сегодня более ста стран испытывает дефицит пресной воды, и в будущем с этой проблемой столкнется все больше людей — из-за загрязнения водоемов, из-за катастрофического количества пластика, который попадает в воду, в том числе, из-за обычной бытовой безответственности. «Трубочка, пакет, одноразовая посуда, которую мы можем выбросить в речку, пруд, на пляже, так или иначе попадает снова к нам на стол в виде микропластика», — отметил он.

Вячеслав Фетисов также отметил, что для здоровья экосистемы нашей планеты необходимо беречь запасы воды, экономить расход электричества, а также аккуратно проводить время на природе и не вредить ей.

Во время занятий участники диалога обсудили с ребятами достижения России в отрасли переработки отходов, экокультуру, экопривычки и мотивацию к природоохранной деятельности. Познакомились с экологическими профессиями, разобрали экологические кейсы и даже узнали о понятии «Мусорный медведь».

С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием. Реализация данного проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.

