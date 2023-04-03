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19:45, 3 апреля 2023Бывший СССР

Пьяный боец ВСУ устроил скандал в спа-отеле в Буковеле

Strana.ua: пьяный боец ВСУ оказался в центре скандала в спа-отеле в Буковеле

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В спа-отеле в Буковеле произошел конфликт с участием бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими отдыхающими. Об этом сообщает Strana.ua.

На видео, опубликованных изданием, один из посетителей отеля называет военного лошарой и провокатором, он также советует ему «вернуться обратно в Бахмут (украинское название Артемовска — прим.« Ленты.ру»)». Военный в свою очередь заявил, что его оппонент оскорблял ВСУ.

В конфликте также фигурировала девушка, которая заявила, что военный находился в нетрезвом состоянии, подходил к ее семье и требовал прекратить говорить на русском языке. Она также добавила, что подобные требования боец ВСУ выдвигал и к другим отдыхающим.

«Ему не нравится, что люди говорят не на украинском языке. Вот и он начал говорить, что нам надо ехать в Россию», — рассказала она. Личности участников конфликта и другие подробности произошедшего не приводятся.

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Варвара Кошечкина
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