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00:07, 4 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Зеленский провел в Чернигове выездное заседание ставки верховного главнокомандующего

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что провел в Чернигове выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. При этом он подчеркнул, что двое генералов не смогли представить доклады лично, сделав это по защищенной связи.

По его словам, обсуждались основные вопросы безопасности.« Доложили командующие направлений — на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что рассматривалась ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут), а также на авдеевском и марьинском направлениях.

Глава государства уточнил, что предыдущее выездное заседание ставки проходило в Днепре.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что страна уже более года придерживается самостоятельной независимой позиции по ситуации на Украине и заверил, что сделает все возможное для того, чтобы так и было в дальнейшем. По его словам, он испытывает из-за этого гордость.

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Марина Совина
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