Тело 12-летнего ребенка нашли в российском регионе

В Новокузнецке на открытой местности нашли тело 12-летнего ребенка

В Новокузнецке на открытом участке местности нашли тело ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, погибшим обнаружен 12-летний ребенок — на его теле не нашли признаков насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Подробностей гибели мальчика не приводится. В СК после случившегося начали проверку, чтобы установить обстоятельства смерти ребенка.

Ранее в Петрозаводске россиянка пришла домой и нашла в квартире на улице Кутузова тела мужа и ребенка. Предварительно, ребенка утопили, а его отец покончил с собой.