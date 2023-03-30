Россиянка пришла домой и обнаружила тела мужа и трехлетнего сына

В Петрозаводске женщина нашла тела мужа и трехлетнего ребенка в квартире жилого дома

В Петрозаводске россиянка пришла домой и нашла в квартире на улице Кутузова тела мужа и ребенка. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

«По предварительным данным, ребенок скончался в результате утопления, а его отец покончил с собой», — сообщил собеседник издания.

Он не привел других обстоятельств случившегося. Известно, что правоохранительные органы уже начали устанавливать причины произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина обнаружила в квартире в Колпино мертвую 15-летнюю падчерицу. Отец девочки рассказал, что за несколько дней до случившегося она поссорилась с молодым человеком.