Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на отдыхе в Таиланде

АТОР: туристам посоветовали не покупать авиабилеты в Таиланд на среду, пятницу и субботу

Туроператоры перечислили россиянам полезные лайфхаки по экономии на отдыхе в Таиланде. Их советы приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Один из действенных способов сэкономить во время отпуска — приобрести авиабилеты по выгодной цене. «Если турист может гибко подходить к планированию своего путешествия, то можно отправиться в тур с ближайшим вылетом. Иногда, когда остаются последние места на чартер, туроператор может давать спецпредложения», — раскрыл секрет представитель Anex Tour.

В компании «Пакс» посоветовали при покупке проездных документов обращать внимание на день недели. Вылеты по средам, пятницам и субботам всегда покупают в первую очередь, и минимальные тарифы заканчиваются очень быстро, также наиболее активно раскупаются билеты в обратную сторону по субботам и воскресеньям. В последнюю очередь бронируют вылеты по понедельникам, вторникам и четвергам, добавили специалисты.

Кроме того, отдыхающие могут сэкономить на питании во время путешествия — многие отели делают акции на питание больше завтрака. «К примеру, питание завтрак и ужин по акции (когда разница с завтраком незначительная), часто окупает себя по цене. А некоторые отели даже разрешают менять ужин на обед», — уточнил в пресс-службе Pegas Touristik. Также эксперты порекомендовали соотечественникам не планировать отдых на период детских каникул, национальных праздников, а также российских и китайских праздничных дней. В эти периоды отели могут взимать доплаты.

Ранее стало известно, что кабинет министров Таиланда до сих пор не продлил действие постановления о 45-дневном безвизовом режиме пребывания для туристов из 64 стран, включая Россию, срок которого истек 31 марта. Управление по туризму Таиланда требует, чтобы политика длинного безвиза была продлена до конца 2023 года, однако кабинет министров до сих пор не принял решение, будет ли она действовать.