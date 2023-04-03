Россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: российский спрос на жилье в Таиланде вырос на 56,08 процента

За период с января по февраль 2023 года спрос на недвижимость в Таиланде со стороны россиян увеличился на 56,08 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что граждане России бросились скупать жилье в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Thailand-Real.Estate.

По сравнению с январем-февралем 2021-го в 2023-м положительная динамика составила 123,12 процента. Наконец, интерес россиян к покупке жилья в Таиланде в феврале текущего года оказался на 36,8 процента выше, чем в тот же месяц предыдущего года. Показатель февраля 2023-го также на 111,72 процента превысил параметр за второй месяц 2021-го.

Несмотря на наблюдаемый рост, количество запросов со стороны граждан России в феврале нынешнего года было на 18,16 процента меньше, чем в январе. По словам специалистов, снижение стало наиболее значительным начиная с ноября 2022-го.

В марте эксперты Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что россияне в два раза сильнее захотели жить в Таиланде. По их данным, за период с января по февраль 2023 года российский спрос на аренду жилья в Таиланде оказался на 97,21 процента выше, чем в аналогичный период 2022-го.