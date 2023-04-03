Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:26, 3 апреля 2023Мир

Число жертв разрушительного торнадо в США возросло

NYT: число жертв разрушительного торнадо в США возросло до 32, десятки человек пострадали

Фото: Jon Cherry / Reuters

Число жертв торнадо, обрушившегося на несколько американских штатов 31 марта, возросло до 32, десятки человек пострадали. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что смертельные случаи зафиксированы в штатах Делавэр, Алабама, Арканзас, Иллинойс, Миссисипи, Индиана и Теннесси.

Губернатор штата Арканзас Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение. По ее словам, власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Указом Сандерс к борьбе с последствиями стихии подключилась Национальная гвардия.

Ранее сообщалось, что свыше 600 человек пострадали из-за двух торнадо, прошедших в штате Арканзас в пятницу, 31 марта. Отмечается, что больше всего пострадала центральная часть штата, в частности, административный центр Литл-рок и его окрестности. На фоне произошедшего в Арканзасе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Над администрацией Артемовска подняли флаг России
Ленинградский губернатор пообещал ответ на гибель военкора Татарского
Найдены новые доказательства препятствования Трампа расследованию
Звезда «Русалочки» снялась в бикини в честь 23-летия
Россиян обяжут пускать в квартиры коммунальщиков
Во Франции заявили о пощечине для хотевшего «обрушить» Россию министра
В США сошли с рельсов 25 вагонов с пивом
Эндокринолог перечислила противопоказания к популярным диетам
Генерал ВСУ заявил о неспособности НАТО помочь Украине
Молдавию назвали «самой несчастной» страной в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.