NYT: число жертв разрушительного торнадо в США возросло до 32, десятки человек пострадали

Число жертв торнадо, обрушившегося на несколько американских штатов 31 марта, возросло до 32, десятки человек пострадали. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что смертельные случаи зафиксированы в штатах Делавэр, Алабама, Арканзас, Иллинойс, Миссисипи, Индиана и Теннесси.

Губернатор штата Арканзас Сара Хакаби Сандерс объявила чрезвычайное положение. По ее словам, власти не пожалеют никаких ресурсов для восстановления штата. Указом Сандерс к борьбе с последствиями стихии подключилась Национальная гвардия.

Ранее сообщалось, что свыше 600 человек пострадали из-за двух торнадо, прошедших в штате Арканзас в пятницу, 31 марта. Отмечается, что больше всего пострадала центральная часть штата, в частности, административный центр Литл-рок и его окрестности. На фоне произошедшего в Арканзасе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

