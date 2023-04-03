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13:08, 3 апреля 2023Путешествия

Россияне массово устремились весной в три страны

OneTwoTrip: россияне массово устремились весной в Турцию, ОАЭ и Казахстан

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне массово заинтересовались отдыхом в весеннем сезоне в трех странах — Турции, ОАЭ и Казахстане. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, в первый весенний месяц отечественные туристы больше всего летали в Турцию — доля направления составила 15,4 процента от общего числа заграничных бронирований. Наибольшей популярностью пользовались турецкие города Анталья и Стамбул.

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Вторую строчку заняли ОАЭ: в Дубай и другие эмираты устремились 10,3 процента путешественников из России. Далее следуют страны СНГ: Казахстан (9,7 процента от всех бронирований), Армения (7,8 процента), Узбекистан (7,7 процента) и Киргизия (6,7 процента).

В топ-10 также вошли Таиланд, куда в марте прибыли 6,6 процента россиян, и Белоруссия (доля страны составила 3,9 процента), Азербайджан (2,5 процента) и Индонезия (2,2 процента).

Ранее стало известно, что самым бюджетным направлением для полета на майские праздники из российской столицы назван маршрут «Москва — Санкт-Петербург». Так, цены на билеты туда-обратно без багажа с вылетом 5 мая и возвращением 10 мая стартуют от 6,8 тысячи рублей на рейсах S7 Airlines

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Валентина Процкова
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