Россияне массово устремились весной в три страны

OneTwoTrip: россияне массово устремились весной в Турцию, ОАЭ и Казахстан

Россияне массово заинтересовались отдыхом в весеннем сезоне в трех странах — Турции, ОАЭ и Казахстане. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, в первый весенний месяц отечественные туристы больше всего летали в Турцию — доля направления составила 15,4 процента от общего числа заграничных бронирований. Наибольшей популярностью пользовались турецкие города Анталья и Стамбул.

Вторую строчку заняли ОАЭ: в Дубай и другие эмираты устремились 10,3 процента путешественников из России. Далее следуют страны СНГ: Казахстан (9,7 процента от всех бронирований), Армения (7,8 процента), Узбекистан (7,7 процента) и Киргизия (6,7 процента).

В топ-10 также вошли Таиланд, куда в марте прибыли 6,6 процента россиян, и Белоруссия (доля страны составила 3,9 процента), Азербайджан (2,5 процента) и Индонезия (2,2 процента).

Ранее стало известно, что самым бюджетным направлением для полета на майские праздники из российской столицы назван маршрут «Москва — Санкт-Петербург». Так, цены на билеты туда-обратно без багажа с вылетом 5 мая и возвращением 10 мая стартуют от 6,8 тысячи рублей на рейсах S7 Airlines.

