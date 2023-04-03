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04:07, 3 апреля 2023Мир

Найдены новые доказательства препятствования Трампа расследованию

WP: найдены новые доказательства препятствования Трампа расследованию дела о документах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Следователи министерства юстиции США и ФБР обнаружили новые доказательства возможного препятствования бывшего американского лидера Дональда Трампа расследованию дела о секретных документах, которые были найдены в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что следователями использовались электронные письма и текстовые сообщения от бывшего помощника политика для лучшего понимания «ключевых моментов».

По данным издания, следователи сосредоточились на событиях, которые произошли после того, как советникам бывшего президента Соединенных Штатов пришла в мае повестка с требованием вернуть все секретные документы. По словам собеседников издания, в ходе расследования были найдены доказательства того, что после получения повестки Трамп изучил содержимое некоторых коробок с документами в своем доме, рассчитывая оставить некоторые из них.

Пресс-секретарь бывшего главы Белого дома Стивен Чун заявил, что «охота на ведьм против президента Трампа не имеет под собой ни фактов, ни закона».

В августе прошлого года ФБР провела обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго. Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 полученных бумаг содержат секретные сведения. В октябре стало известно об изъятии из поместья Трампа секретных документов, которые содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.

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Марина Совина
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