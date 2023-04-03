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12:05, 3 апреля 2023Экономика

Рост цен в Турции рекордно замедлился

Turkstat: инфляция в Турции в марте замедлилась до минимальных с начала 2022 года 50,51%

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

В марте годовая инфляция в Турции рекордно замедлилась до 50,51 процента, достигнув минимального уровня с начала 2022 года. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост цен затормозился на 10,6 процентного пункта, а по сравнению с 2021 годом — ускорился на 34,3 процентного пункта. Об этом сообщает статистический институт страны Turkstat.

Главным драйвером торможения стали цены на одежду и обувь (плюс 17,27 процента в годовом выражении). Также замедлилась инфляция в сегменте энергоносителей и транспорта. Наоборот, сильнее всего ускорился рост цен на отели и рестораны (70,7 процента) и продовольственные товары и безалкогольные напитки.

Инфляция замедлилась сильнее, чем ожидали аналитики, — эксперты Bloomberg ожидали достижения уровня в 51,3 процента. ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года рост цен составит 22,3 процента. Экономисты считают, что после президентских выборов, несмотря на текущую денежно-кредитную политику, процентные ставки должны будут вырасти во второй половине года.

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В предыдущем месяце рост цен составил 55,2 процента в годовом выражении. Уровень инфляции продолжает снижаться пятый месяц подряд, однако по-прежнему сильно превышает установленный местным Центробанком целевой показатель в пять процентов. Рекордных значений рост цен в стране достиг при нынешнем президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Глава республики придерживается денежно-кредитной политики, в рамках которой ЦБ сохраняет низкую ключевую ставку для поддержания дешевого кредитования и экономического роста в ущерб ценовой стабильности.

В конце февраля Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года опустил ключевую ставку — уровень был понижен на 0,5 процентного пункта, до 8,5 процента. Регулятор отметил важность учитывания в денежно-кредитной политике экономических последствий землетрясений, которые произошли в стране в феврале, и пообещал создавать условия, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия.

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Мария Грушко
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