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14:23, 3 апреля 2023Россия

В российском городе водитель после ДТП сбил мать с ребенком и попал на видео

В Уфе водитель после ДТП сбил мать с ребенком на тротуаре, их доставили в больницу

В Уфе водитель после массового ДТП сбил мать с ребенком, стоящих на тротуаре, их с травмами доставили в больницу. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал российский портал Ufa1.ru.

На появившемся видеоролике Kia сталкивается с автомобилем Nissan, который едет в ту же сторону. От удара иномарка меняет траекторию движения и вылетает на тротуар, где находятся люди. Kia буквально сбивает с ног женщину и ребенка. На этом ДТП не заканчивается: авто оказывается на встречной полосе и таранит Volkswagen Touareg, тот же врезается в Hyundai.

Позже сотрудники Госавтоинспекции в российском городе отметили, что были госпитализированы 36-летний водитель Kia, его 41-летняя пассажирка и двое пешеходов — 41-летняя женщина и десятилетний школьник.

По факту ДТП начали проводить проверку.

В конце января сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка врезалась на Chevrolet Aveo в толпу пешеходов. Россиянка после происшествия пояснила, что спешила за дочерью в детский сад.

Анна Щербакова
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