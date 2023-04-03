В ООН прокомментировали убийство военкора Татарского

В ООН заявили, что обеспокоены взрывом, в результате которого погиб военкор Татарский

В ООН обеспокоены взрывом в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Так прокомментировал происшествие представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы с обеспокоенностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб блогер», — высказался сотрудник офиса генсека. Он отметил, что расследование случившегося продолжается и в ООН будут ждать дополнительной информации.