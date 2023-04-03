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03:26, 3 апреля 2023Экономика

Молдавию назвали «самой несчастной» страной в Европе

IDIS Viitorul: Молдавия оказалась «самой несчастной» страной в Европе из-за дорогого газа
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Sasha Pleshco / Unsplash

Молдавия импортировала в период отопительного сезона газ на сумму порядка полумиллиарда долларов, оставаясь «самой несчастной» европейской страной. Об этом экономический эксперт ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в отопительный сезон Молдавия потребила вдвое меньше газа, чем в прошлом году. Он отметил, что в этот раз страна закупила газ на сумму около 500 миллионов долларов. Экономист подчеркнул, что тариф на газ был выше, чем в среднем по Европе. «Из всех стран Европы жители Молдавии оказались самыми несчастными этой зимой», — сказал он.

Ионицэ добавил, что изучил ситуацию на энергорынке Европы и Молдавии. Он отметил, что в первом квартале текущего года страна закупала газ по средней цене в 1096 долларов, когда европейская оценивалась в 700 долларов за 1 куб.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что в настоящее время стоимость газа, поставляемого из России в республику, практически сравнялась с ценой, по которой страна закупает топливо в Европе. В связи с этим молдавское правительство захотело изменить условия поставок со стороны «Газпрома».

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Марина Совина
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