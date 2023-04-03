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00:14, 4 апреля 2023Мир

Диверсию на «Северных потоках» сравнили с трупом на семейной встрече

WP: дипломат сравнил ситуацию вокруг «Северных потоков» с трупом на семейной встрече

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Ситуацию вокруг атаки на «Северные потоки» можно сравнить с мертвецом на семейном собрании, когда все видят труп, но делают вид, что все в порядке, заявил высокопоставленный европейский дипломат, имя которого не раскрывается. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным источника, на собраниях политиков Евросоюза (ЕС) и НАТО есть негласное правило — не говорить о диверсии на газопроводах. Европейский политик сравнил такое отношение с трупом на семейной встрече. «Это как труп на семейном собрании», — подчеркнул он. По мнению политика, официальные лица Запада притворяются, что не знают ничего о виновниках в атаках.

Ранее газета писала, что чиновники западных стран не стремятся найти организаторов атаки на российские газопроводы.

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Марина Совина
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