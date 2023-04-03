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22:29, 3 апреля 2023Мир

Запад обвинили в нежелании знать виновных в атаке на «Северные потоки»

WP заявила о незаинтересованности Запада в поиске организаторов атаки на «Северные потоки»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Чиновники западных стран не стремятся найти организаторов атаки на российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила газета Washington Post (WP).

Издание обвинило Запад в нежелании знать виновных в атаке на «Северные потоки» и подчеркнуло, что страны проявляют незаинтересованность в этом вопросе. Высокопоставленный европейский дипломат, чье имя не называется, заявил, что на встречах политиков из стран Европы и НАТО решили не обсуждать инциденты с газопроводами.

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«Лидеры не видят большой пользы в том, чтобы копать слишком глубоко и найти неудобный ответ», — отметил он.

Отмечается, что слова источника соответствуют мнению его коллег из других стран. В свою очередь они заявили, что не стоит дело с возможной причастностью Украины или партнеров к диверсии.

Ранее WP сообщила, что Польша может быть причастна к диверсиям на «Северных потоках», поскольку обладает мотивом для этого. Варшава являлась одним из самых ярых критиков проекта «Северный поток» с начала его строительства, отмечает газета.

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Марина Совина
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