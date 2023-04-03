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20:19, 3 апреля 2023Мир

Белый дом напомнил о еще одном осужденном в России американце

Белый дом: власти США займутся освобождением не только Гершковича, но и Уилана

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Власти США сделают все возможное, чтобы вывезти из России не только репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, но и американца Пола Уилана, который отбывает наказание в российской тюрьме. О том, что Вашингтон собирается продолжить бороться за освобождение своих граждан, напомнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова передает Reuters.

«Мы не сомневаемся, что для их освобождения необходимо проделать много работы, но это не значит, что мы собираемся уклоняться от нее», — заявил Кирби.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2018 году, продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее американский президент Джо Байден отмечал, что хотел бы обменять Уилана, но российские власти отказали ему в этом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже утверждал, что он просил главу МИД Росси Сергея Лаврова принять предложение Вашингтона по обмену Уилана. Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова это опровергла.

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Семен Александров
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