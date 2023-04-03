Самолеты ВКС России начали учения с бомбометанием в Калининградской области

Балтийский флот: учения морской авиации с бомбометанием начались в Калининградской области

На востоке Калининградской области начались учения морской авиации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В учениях задействованы более 15 самолетов, среди которых Су-30СМ, Су-30СМ2, Су-24, а также Ан-26. Экипажи уже приступили к выполнению запланированных мероприятий, отметили в Балтфлоте.

В ходе учений военнослужащие выполнят задачи как в дневное, так и в ночное время. Всего запланировано около 50 вылетов, во время которых экипажи выполнят бомбометание, а также произведут стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Кроме того, во время учений будут отработаны задачи по поддержке сухопутных сил, уничтожению командных пунктов, живой силы и техники условного противники. Помимо этого, летчики ВКС России выполнят воздушную разведку местности.