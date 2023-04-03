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15:09, 3 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский высказался об убийстве Татарского

Зеленский заявил, что не думает об убийстве Татарского, так как оно произошло в России

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не думает об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), поскольку оно произошло в России. Слова украинского лидера приводит РИА Новости.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — сказал Зеленский журналистам в ходе визита в Черниговскую область.

Ранее следственный комитет России (СКР) заявил о задержании в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе, где погиб Владлен Татарский.

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Алевтина Запольская
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