В марте самый дорогой авиабилет из России обошелся в миллион рублей

«Туту»: самый дорогой авиабилет в марте из России был приобретен в Цюрих за 1,1 млн рублей

Самый дорогой авиабилет в одну сторону из России в марте был приобретен в Цюрих и обошелся путешественнику в 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в исследовании аналитиков сервиса путешествий «Туту», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Второе и третье места рейтинга заняли поездки по маршруту Москва — Дубай — Москва. Перелет в бизнес-классе обошелся туристам в 722 и 706 тысяч рублей соответственно.

В число самых дорогих направлений также вошли Любляна, Тель-Авив, Стамбул, Измир, Хошимин, Сеул, Мале, Вена и Дели. Почти все приведенные в рейтинге рейсы отправлялись из Москвы и Санкт-Петербурга. Только один из Минеральных Вод — в Дели. Он стоил 290,4 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали места внутри страны и за рубежом, которые лучше всего посещать именно весной. В апреле туристам посоветовали отправиться на Ладожское озеро — в этом месяце у кольчатых нерп начинается брачный период, поэтому до начала мая есть высокие шансы увидеть этих животных в естественной среде обитания.