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06:13, 4 апреля 2023Мир

Талибы в Афганистане ликвидировали шестерых боевиков ИГ

Силы безопасности «Талибана» ликвидировали не менее шести боевиков ИГ в Афганистане

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Силы безопасности радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ликвидировали не менее шестерых боевиков ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») в афганской провинции Балх, сообщает телеканал Tolo News.

Уточняется, что специальная операция была проведена в районе Нахри-Шахи. Телеканал подчеркнул, что среди силовиков не оказалось раненных и убитых.

Ранее глава движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада запретил выращивать коноплю на территории Афганистана. Его заявление, опубликованное в социальных сетях, накладывает запрет на выращивание конопли для всех граждан страны. В случае нарушения посадки наркотического растения будут уничтожены, а нарушителей передадут суду, чтобы они понесли наказание в соответствии с законами шариата.

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Марина Совина
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