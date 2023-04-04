Выявлена связь между болезнью Альцгеймера и возрастом наступления менопаузы

JAMA Neurology: ранняя менопауза увеличила риск развития болезни Альцгеймера

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) выявили связь между болезнью Альцгеймера, возрастом наступления менопаузы и заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Известно, что у женщин вероятность развития болезни Альцгеймера выше, чем у мужчин: женщины составляют две трети населения, живущего с этим нейродегенеративным заболеванием. Теперь авторы обнаружили, что ранняя менопауза может быть фактором риска развития деменции. При этом у женщин, которым назначали ЗГТ в возрасте наступления менопаузы, повышенная склонность к Альцгеймера не наблюдалась.

В частности, самые высокие уровни тау-белка, ассоциированного с развитием болезни Альцгеймера, наблюдались только у лиц, получавших гормональную терапию, которые сообщали о длительной задержке между наступлением менопаузы и началом приема препаратов.

В процессе работы использовались методы нейровизуализации с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 292 больных, чтобы проследить, как присутствие белков — β-амилоида и тау, связано с возрастом наступления менопаузы, ЗГТ и нейродегенеративным заболеванием.

Ранее сотрудники Колумбийского университета доказали, что амилоидные белки играют основную роль в формировании болезни Альцгеймера.