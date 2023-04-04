Пенсионер умер от укуса пчелы во время поездки на мотоцикле

Daily Mail: британец умер от укуса пчелы в Таиланде

Пенсионер из Великобритании умер от аллергической реакции после укуса пчелы во время поездки на мотоцикле на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

69-летний Стивен Принц возвращался домой на мотоцикле и почувствовал укус пчелы. Жена мужчины заметила признаки анафилактического шока и незамедлительно сделала мужу укол антигистаминного препарата. Несмотря на быструю реакцию женщины, состояние британца ухудшилось, и он потерял сознание.

Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие на вызов парамедики зафиксировали отсутствие пульса у мужчины. Они провели ему реанимацию и доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Полиция провела предварительное расследование и подтвердила, что причиной смерти стала аллергия на укус пчелы.

Жена умершего сообщила, что у Принца ранее были аллергические реакции, но они никогда не были столь опасными для его жизни. Врач, который доставлял британца в больницу, заявил, что это первый случай за его четырехлетнюю карьеру, когда пациент погиб от укуса пчелы.

Ранее сообщалось, что житель американского города Марана, штат Аризона, погиб и еще пять человек пострадали в результате нападения роя пчел. В пожарной службе уточнили, что агрессивные пчелы вылетели из крупного улья, который висел на дереве поблизости.