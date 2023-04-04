В Краматорске прорвало дамбу водохранилища

Мэр Краматорска Гончаренко сообщил о прорыве дамбы одного из водохранилищ города

В городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) прорвало дамбу одного из водохранилищ. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, передает РИА Новости.

«Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся снизить поток», — заявил мэр города.

В результате аварии многие домохозяйства под Краматорском были подтоплены водой, некоторых местных жителей эвакуировали. По словам мэра, причиной прорыва стал мартовский снегопад.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в феврале 2023 года взорвали дамбу в городе Артемовск (украинское название — Бахмут) в попытке остановить продвижение российских войск. После этого часть города представляла собой огромную лужу, сообщало издание El Pais.