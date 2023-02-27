В Испании рассказали о последствиях взрыва дамбы в Артемовске

El Pais: часть Артемовска превратилась в огромную лужу после взрыва дамбы Украиной

Часть Артемовска (украинское название Бахмут) превратилась в лужу, после того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали дамбу на севере города в попытке остановить продвижение российских сил, пишет испанская газета El Pais.

«Киевские силы взорвали плотину к северу от населенного пункта, чтобы попытаться остановить продвижение русских. Сейчас часть города представляет собой огромную лужу с водой», — сообщило издание.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ подорвали дамбу водохранилища «Северный ставок» в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск и создать неприемлемые условия для жителей.

