Суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Басманный суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

Cледствие просит отправить Трепову под стражу до 2 июня 2023 года. Ей предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным СКР, 2 апреля Трепова, выполняя указания кураторов с Украины, принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате он погиб, более 30 участников творческой встречи были ранены.

Ранее появились подробности допроса Дарьи. В частности, девушка сообщила, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой как раз была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.