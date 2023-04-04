Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 4 апреля 2023Силовые структуры

Суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме

Басманный суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме ходатайство об аресте Дарьи Треповой

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

Cледствие просит отправить Трепову под стражу до 2 июня 2023 года. Ей предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным СКР, 2 апреля Трепова, выполняя указания кураторов с Украины, принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате он погиб, более 30 участников творческой встречи были ранены.

Ранее появились подробности допроса Дарьи. В частности, девушка сообщила, что познакомилась в сети с неким активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой как раз была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Суд рассмотрит ходатайство об аресте Дарьи Треповой в закрытом режиме
«ВКонтакте» поможет авторам в продвижении контента
На Украине вскрыли схему для уклонистов со скорой помощью
Трепову взялся защищать адвокат журналиста WSJ Гершковича
59-летняя Лолита раскрыла свой способ оставаться работоспособной
Пенсионер умер от укуса пчелы во время поездки на мотоцикле
В Госдуме оценили идею вернуть в школы черчение
Под Москвой друзья пациента ворвались больницу и пообещали изнасиловать врачей
В России стал медленнее дорожать один тип жилья
Миколог объяснил бесполезность идеи о тюремном наказании за сбор редких грибов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.