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09:13, 4 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин избил двухлетнюю дочь и попал под следствие

В Хабаровском крае задержали 35-летнего мужчину, избившего двухлетнюю дочь

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Хабаровском крае задержали 35-летнего местного жителя, избившего двухлетнюю дочь. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Дарья Немцева.

По данным ведомства, в ночь на 2 апреля мужчина напал на ребенка и побил. Потерпевшую госпитализировали в больницу.

Отмечается, что ранее россиянин проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Однако семья на профилактическом учете не состояла. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Вскоре решится вопрос об аресте россиянина. Кроме того, правоохранители проведут проверку органов опеки и попечительства.

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Екатерина Власова
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