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18:45, 4 апреля 2023Ценности

Платье блогерши из секонд-хенда оказалось винтажным Versace за 580 тысяч рублей

Платье блогерши Сары из секонд-хенда оказалось винтажным Versace за 580 тысяч рублей

Фото: @dunk.sarah

Блогерша Сара с никнеймом @dunk.sarah из Канады нашла в секонд-хенде дешевое платье, которое оказалось винтажным изделием итальянского люксового бренда Versace. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала данный дизайнерский предмет гардероба черного цвета с кружевной отделкой и вставками из прозрачной ткани. Известно, что впоследствии она купила продемонстрированный наряд за 17 канадских долларов (примерно одна тысяча рублей).

В свою очередь, зрители в комментариях указали, что узнали в изделии платье из весенне-летней коллекции Versace 1992 года. При этом они заявили, что подобную одежду можно перепродать на сайте специализирующегося на предметах роскоши интернет-магазина 1stDibs.com более чем за 9800 канадских долларов (более чем за 580 тысяч рублей).

В феврале сообщалось, что блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из американского универмага Burlington и обнаружила два рюкзака марки Adidas, косметичку бренда Guess и набор духов Polo Club. Также юзерша продемонстрировала сумку и рюкзак Steve Madden, который стоит 90 долларов.

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Алина Гостева
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