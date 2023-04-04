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09:42, 4 апреля 2023Моя страна

Археологи обнаружили древний город на территории российского санатория

На территории санатория «Мотылек» в Анапе нашли части древнего города
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории российского санатория «Мотылек» провели археологическое обследование и нашли часть древнего города Горгиппия. О необычной находке сообщает «Анапское Черноморье».

«Античный город Горгиппия, по информации ученых,  располагался от Русских ворот до конца Сквера боевой славы и от моря до нынешнего офиса Сбербанка и Казачьего рынка», — уточнили в издании, добавив, что обнаруженная в ходе раскопок античная кладка подтверждает тот факт, что территория санатория когда-то была частью Горгиппии.

Согласно данным архива, в турецкое время на месте «Мотылька» была казарма. После того как город сдался русским войскам в 1828 году, на этом месте обосновался женский монастырь.

Затем, в 1837 году в здании разместили морской госпиталь. Позже в нем находился торговый дом, а в годы гражданской войны — штаб полка Красной Армии. В 1932 на территории нынешнего «Мотылька» открыли санаторий «Красная звезда», однако в годы немецко-фашистской оккупации города его здание было уничтожено. История «Мотылька» начинается лишь с 1965 года.

Ранее сообщалось, что археологи проведут раскопки на территории храма Тхаба-Ерды, который считается древнейшим христианским храмом в России.

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Варвара Кошечкина
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