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08:20, 4 апреля 2023Россия

В российском регионе при столкновении двух микроавтобусов погиб человек

В Якутии при столкновении двух микроавтобусов погиб человек, еще 14 пострадали

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Якутии на федеральной трассе «Вилюй» столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП один человек погиб, еще 14 пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД по российскому региону.

Авария произошла на 1041-м километре трассы «Вилюй». По данным управления ГИБДД, 64-летний водитель микроавтобуса ГАЗ «Соболь» не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Водитель «Соболь» погиб на месте. Семь пассажиров микроавтобуса, из них один несовершеннолетний, пострадали, их госпитализировали. В Toyota находились 11 пассажиров, из которых семь получили различного рода повреждения. Им было рекомендовано амбулаторное лечение.

Ранее шесть взрослых и ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии. Согласно сообщению полиции, в аварию попали три автомобиля — две отечественных машины и микроавтобус Mercedes.

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Никита Абрамов
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