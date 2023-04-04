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20:49, 4 апреля 2023Силовые структуры

Двое мужчин изнасиловали россиянина дубинкой на глазах у девушки

В Петербурге двое парней изнасиловали мужчину дубинкой, а их подруга сняла все на видео

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Двое парней изнасиловали дубинкой 36-летнего жителя Петербурга на глазах у 20-летней подруги, которая сняла происходящее на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, днем 3 апреля девушка написала знакомому и пригласила его к себе домой якобы для того, чтобы отметить получение премии. Россиянин согласился. Приехав в гости, мужчина обнаружил рядом с девушкой двоих агрессивных мужчин, один из которых — ее брат. Они обвинили гостя в том, что тот приставал к девушке, когда она была еще подростком.

После этого парни начали его избивать и душить, затем заставили написать расписку о том, что он не имеет претензий к знакомой, после чего повалили его на пол и изнасиловали дубинкой. Девушка достала камеру и стала снимать процесс. После надругательства подельники сказали потерпевшему, что если тот обратится в полицию, они выложат видео с изнасилованием в сеть.

Однако в полицию позвонили соседи, которые услышали крики и мольбы о помощи. Когда на место приехали сотрудники МВД, потерпевшего в квартире уже не было — его выставили через черный ход.

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Владимир Шарапов
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