Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 4 апреля 2023Мир

Раскрыты выгоды Финляндии от вступления в НАТО

Аналитик Липунов сообщил, что Финляндия в НАТО получит юридические гарантии

Фото: Roni Rekomaa / Globallookpress.com

Финляндия уже давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО, но с официальным вступлением в Североатлантический альянс получает юридические гарантии, сообщил аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после принятия Финляндии в организацию начнет действовать пятая статья Североатлантического договора. По словам эксперта, граница РФ и НАТО увеличится в два раза. Он допустил появление у границ ограниченного военного контингента. По мнению специалистов, США могут получить доступ ко всей военной инфраструктуре Финляндии.

«Нападение на Финляндию будет считаться нападением на весь блок. Они получают юридические границы, но с военно-технической точки зрения и так были глубоко интегрированы», — раскрыл он выгоду страны от вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что Финляндия официально вступит в альянс во вторник, 4 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД заявил о потере Евросоюзом России
Вице-канцлер ФРГ назвал запоздалым решение властей о поставках оружия Украине
Трамп раскрыл количество обвинений против него
Стали известны подробности предъявляемых Трампу обвинений
Стала известна стоимость дачи в Подмосковье весной-2023
Европейская страна допустила отмену безвизового режима для россиян
Украинских военных сняли на видео с оружием времен Первой мировой войны
Назван британский город с обожающими стринги женщинами
Во Франции заявили о крахе антироссийских планов США из-за покупки нефти
Раскрыты выгоды Финляндии от вступления в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.