Раскрыты выгоды Финляндии от вступления в НАТО

Аналитик Липунов сообщил, что Финляндия в НАТО получит юридические гарантии

Финляндия уже давно интегрирована в военную инфраструктуру НАТО, но с официальным вступлением в Североатлантический альянс получает юридические гарантии, сообщил аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после принятия Финляндии в организацию начнет действовать пятая статья Североатлантического договора. По словам эксперта, граница РФ и НАТО увеличится в два раза. Он допустил появление у границ ограниченного военного контингента. По мнению специалистов, США могут получить доступ ко всей военной инфраструктуре Финляндии.

«Нападение на Финляндию будет считаться нападением на весь блок. Они получают юридические границы, но с военно-технической точки зрения и так были глубоко интегрированы», — раскрыл он выгоду страны от вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что Финляндия официально вступит в альянс во вторник, 4 апреля.