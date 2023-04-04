Российского учителя физкультуры осудили за смерть школьницы в бассейне

В Новосибирске осудили учителя физкультуры за смерть восьмилетней девочки в бассейне

В Новосибирске суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы учителя физкультуры одной из школ областного центра. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей»).

По данным ведомства, фигурант не обеспечил безопасность занятия по плаванию в школе: не предоставил спасательный инвентарь, нарушил нормы единовременной загрузки в бассейн. 15 ноября 2022 года восьмилетняя девочка захлебнулась водой и начала тонуть. Школьница не умела плавать. Ее госпитализировали, но потерпевшая скончалась.

Ранее стало известно, что в Приморье пенсионера обвинили в случайном убийстве жены огнестрельной ловушкой.