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19:05, 4 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ выявила ячейку запрещенного движения АУЕ в российской колонии

В Чувашии ФСБ выявила ячейку запрещенного АУЕ в ИК-9, созданную 38-летним заключенным

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Чувашии следователи ФСБ выявили ячейку запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в исправительной колонии №9 (ИК-9). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным спецслужбы, ячейку создал 38-летний заключенный. Мужчина вовлек в движение других осужденных. Внутри группы существовала строгая иерархия, участники подчинялись «воровскому закону» и добывали деньги для финансирования ячейки. Ее создатель определил способы нелегальной связи между приверженцами движения.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 282 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Чите осудили двух участников движения АУЕ, устроивших дебош в общежитии техникума.

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Елизавета Новикова
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