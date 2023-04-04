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21:48, 4 апреля 2023Бывший СССР

Главком ВСУ обсудил с генералом США Милли ситуацию на линии фронта

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на линии фронта в ходе разговора с генералом США Милли
Марк Милли

Марк Милли. Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли. Об этом глава украинской армии сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе беседы Залужный назвал сложной, но контролируемой ситуацию на линии фронта. Он отметил, что особое внимание было уделено вопросу поставки Киеву вооружения и боеприпасов. Стороны подчеркнули важность усиления системы противовоздушной обороны Украины, говорится в сообщении.

Главком ВСУ также выразил благодарность генералу Милли за последовательную поддержку Украины. По его словам, стороны договорились о дальнейшем взаимодействии.

Ранее Валерий Залужный побеседовал с командующим НАТО Каволи на тему поставок вооружения.

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Марина Совина
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