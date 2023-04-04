В США предупредили о новых политических преследованиях из-за дела Трампа

Республиканская партия США: обвинения Трампа могут привести к политическим преследованиям

Обвинения, предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу, создают опасный прецедент, который в будущем может привести к новым политическим преследованиям. Об этом предупредили представители Республиканской партии, сообщает The Hill.

По их мнению, дело Трампа сделает будущих экс-президентов и других политических деятелей более уязвимыми к политическим преследованиям. «Мы увидим возбуждение новых политических судебных процессов, некоторые из них будут заслуженными, но некоторые — для продвижения карьеры прокуроров», — сказал собеседник издания. Он добавил, что нынешний прецедент опасен для Республиканской партии и политической системы США в целом.

В свою очередь, бывший сенатор-республиканец Джадд Грегг указал на чрезмерную политизированность дела Трампа. «Для нашей демократии чрезвычайно опасно предъявлять обвинение бывшему президенту, если речь идет не об особо серьезных правонарушениях», — подчеркнул он.

Бывшего американского президента обвиняют в нарушении правил финансирования предвыборной кампании 2016 года. 4 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга изменил квалификацию всех 34 пунктов обвинения в уголовные.