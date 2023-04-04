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10:14, 4 апреля 2023Мир

В НАТО проигнорировали заявку Украины на членство

FT: НАТО не сможет предложить членство Украине в ближайшее время

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО вряд ли сможет предложить членство Украине в ближайшее время, говорится в материале Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного дипломата одной из стран альянса.

«На столе лежит это письмо-заявка, а мы его просто игнорируем. Хорошо, вступление может быть не вариантом прямо сейчас. Тем не менее мы можем предпринять конкретные действия, не дожидаясь этого, в поддержку такого шага, чтобы показать, что мы верим в такой сценарий в долгосрочной перспективе», — приводятся слова чиновника.

Второй дипломат НАТО отметил, что на данный момент альянс может предложить только более тесные отношения между блоком и Украиной. Он также признался, что у объединения наблюдается большой дефицит финансирования для такого сближения, из-за чего членам блока приходится вкладывать значительные средства.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в НАТО. Он подчеркнул, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о процедуре ускоренного вступления Украины.

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Виктория Кондратьева
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