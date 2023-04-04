ДОМ.РФ оценил рост числа городов с благоприятной средой проживания

ДОМ.РФ и Минстрой России подвели итоги Индекса качества городской среды за 2022 год

ДОМ.РФ и Минстрой России подвели итоги Индекса качества городской среды за 2022 год, он рассчитан в 1117 городах. Количество городов с благоприятной средой составило 603 (54 процента). Это на 58 городов (пять процентов) больше планового значения (545), установленного федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Методика расчёта индекса предполагает балльную систему оценок — от 0 до 10. Всего город может набрать 360 баллов по 36 индикаторам. За 2022 год 89 процентов городов из 1117 повысили свои значения индекса. По сравнению с прошлым годом количество городов с благоприятной средой увеличилось на 113, а доля таких населенных пунктов выросла на 10 — до 54 процентов.

Среднее значение индекса по стране за 2022 год составило 192 балла (+14 процентов к значению Индекса качества городской среды за 2019 год) при плановом значении в 191 балл.

«Ценность индекса в том, что он показывает реальную ситуацию с комфортностью проживания в российских городах, указывая на слабые места. Опираясь на эти данные, муниципальные и региональные власти могут устранять недостатки, повышать качество жизни людей. Мы видим, что этот механизм работает — за пять лет доля крупных городов с благоприятной средой в стране выросла с 63 до 94 процентов, в разы увеличилась доля комфортных малых городов», — сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Индекс учитывает разные формы городской среды — жилые и прилегающие к ним пространства, улично-дорожную сеть, озелененные пространства, общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговую функцию и общегородское пространство. Каждое из этих пространств оценивается по 6 критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, актуальность и эффективность управления.

ДОМ.РФ рассчитывает 18 из 36 показателей индекса, основываясь на накопленных компетенциях в сфере формирования комфортной городской среды — разработке точечных проектов благоустройства, мастер-планов городов и концепций развития агломераций. Большинство из критериев индекса учтены в разработанном ДОМ.РФ Стандарте комплексного развития территории (КРТ), применение которого позволяет российским девелоперам без дополнительных издержек улучшать качество проектов жилищного строительства.

«Созданием комфортной городской среды в стране ДОМ.РФ занимается комплексно. Мы разрабатываем точечные проекты благоустройства, мастер-планы городов и концепции развития агломераций, актуализируем ГОСТы и СНиПы, готовим кадры в рамках программы Архитекторы.РФ. Лучшие урбанистические практики мы объединили в Стандарте КРТ, который оценили не только отечественные застройщики, но и наши ближайшие соседи — внедрение стандарта уже начинается в Казахстане. Также коллеги заинтересованы в запуске на территории Республики аналога Индекса качества городской среды», — прокомментировал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Многие регионы, с которыми активно сотрудничает ДОМ.РФ, по итогам 2022 года показали рост Индекс качества городской среды. Например, Петропавловск-Камчатский активно работает над реализацией мастер-плана, разработанного ДОМ.РФ. За отчетный период индекс города вырос на 14 пунктов. В Грозном благодаря финансированию ДОМ.РФ успешно реализован Парк имени бен Талала, а также проводится международный конкурс на разработку мастер-плана, документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Рост индекса столицы Чеченской Республики с 2018 года составил 15 пунктов.

