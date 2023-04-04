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15:59, 4 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 4 апреля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 4 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Telegram-канал Минобороны России

За минувшие сутки российские военные уничтожили на краснолиманском направлении до 255 украинских военных, на южнодонецком и запорожском — около 70, на донецком — до 65. Помимо этого, в Донецкой народной республике был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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