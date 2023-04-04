В Черногории оценили возможность передачи Украине активов России

Глава парламентского комитета Черногории исключил передачу Украине замороженных активов РФ

Черногория исключает передачу Украине замороженных активов РФ. Глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич оценил возможность такого сценария, передает газета «Известия».

«Это противоречит конституции, черногорским законам и нормам Европейского союза», — заявил он, добавив, что в Черногории такого не произойдет.

По его словам, вскоре Конституционный суд Черногории должен ответит на обращение по оценке законности заморозки активов и имущества граждан РФ. Политик отметил, что надеется получить ответ в течение нескольких недель. Уточняется, что сейчас в стране заморожено 44 объекта недвижимости, которыми владели 34 гражданина России.