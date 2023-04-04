Покупатели отвернулись от одного типа жилья в Москве

«Агентство инвестиций в недвижимость Москвы»: спрос на вторичное жилье снизился на 10,6%

По итогам февраля 2023 года спрос на вторичную недвижимость в Москве снизился на 10,6 процента в месячном выражении. О том, что покупатели отвернулись от одного типа жилья в столице, говорится в исследовании «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Снижение в рамках помесячной динамики стало первым в этом году. Результат последнего месяца зимы также оказался на 27 процентов ниже, чем итог февраля 2022 года. За первые два месяца 2023 года спрос на «вторичку» в Москве упал на 26,9 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

Эксперты ожидают стабилизации цен на вторичном рынке. По словам генерального директора компании Валерия Летенкова, собственники перестали идти на большие скидки. «Это связано с тем, что любой хороший торг держится на ситуации. Если паника, то торг, если не очень понятная ситуация — торг. Сейчас эти факторы ослабили свое влияние, и в итоге торг вернулся к привычным значениям», — пояснил он.

В конце марта аналитики «Циан» сообщили о прекращении снижения цен на вторичном рынке Москвы. В компании добавили, что в ближайшие месяцы ожидается сохранение нынешних тенденций.