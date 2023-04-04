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10:03, 4 апреля 2023Наука и техника

Мотыльки оказались эффективнее пчел в опылении цветов

PLOS ONE: мотыльки опыляют цветы ночью быстрее дневных пчел

Фото: Mikkel Frimer-Rasmussen / Unsplash

Мотыльки являются более эффективными опылителями, чем дневные насекомые, такие как пчелы. К такому выводу пришли ученые Университета Сассекса, которые опубликовали статью в журнале PLOS ONE.

Исследователи изучили 10 участков на юго-востоке Англии в течение июля 2021 года, рассматривая вклад как ночных, так и дневных насекомых в опыление ежевики. Они отслеживали количество насекомых, посещающих цветы, с помощью фотоловушек и выясняли, как быстро откладывается пыльца в разное время суток.

Оказалось, что на день приходится 83 процента посещений насекомыми. Несмотря на это, ночные насекомые, такие как мотыльки, опыляли цветы быстрее. В то время как у дневных насекомых, например пчел, имеется больше времени для переноса пыльцы, мотыльки вносят важный вклад в короткие часы темноты.

Известно, что количество бабочек в Великобритании серьезно сокращается, что влияет не только на опыление, но и на снабжение пищей многих других видов, от летучих мышей до птиц. Результаты исследования демонстрируют, что благодаря простым мерам, таким как создание участков цветущей ежевики, можно создать важные источники пищи для бабочек.

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Александр Еникеев
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