В России изучат данные с «Союза МС-22»

РКК «Энергия» изучит данные со спускаемого аппарата корабля «Союз МС-22»

Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» изучат данные с автономных регистрирующих средств спускаемого аппарата российского беспилотного корабля «Союз МС-22». Об этом сообщили в корпорации, передает ТАСС.

«В настоящее время (…) проводится демонтаж автономных регистрирующих средств СА "Союза МС-22"», — сказали в РКК «Энергия», добавив, что на них хранится информация о работе систем корабля во время полета и приземления, которую предстоит расшифровать и проанализировать.

В корпорации уточнили, что спускаемый аппарат прибыл в сборочный цех Завода экспериментального машиностроения (входит в РКК «Энергия») 29 марта. После этого специалисты выгрузили с него ресурсное оборудование и укладки с результатами научных экспериментов. Отмечается, что так обслуживают все спускаемые аппараты после их возвращения на Землю.

В марте спускаемый аппарат «Союза МС-22», который отстыковался от Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю. Он приземлился в районе казахстанского города Жезказган.

В феврале к МКС пристыковался корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио.