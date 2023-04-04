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20:07, 4 апреля 2023Среда обитания

Известный российский актер высказался о недостатках Москвы

Актер Егор Корешков назвал архитектурные решения некоторых жилых комплексов провальными

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российский актер Егор Корешков, известный по ролям в фильмах и сериалах «Горько!», «Восьмидесятые», «Отель Элеон», назвал архитектурные решения некоторых жилых комплексов (ЖК) в Москве неудачными. Об этом и других минусах столицы он высказался в интервью изданию «Москвич Mag».

По мнению Корешкова, несмотря на то что за последние десять лет Москва изменилась в положительную сторону и он считает ее лучшим городом в мире, исключением служат некоторые жилые комплексы. «В целом город преобразился в лучшую сторону. Зеленые зоны, транспорт, жилищные моменты. За исключением части провальных архитектурных решений многочисленных ЖК. Есть такие, что врагу не пожелаешь», — отметил актер. Кроме того, артист отметил, что в столице ему не хватает концертных и танцевальных клубов.

На вопрос о том, что бы он хотел изменить в облике Москвы, Корешков ответил, что он бы «весь центр засадил деревьями и сделал пешеходным до Садового кольца». Среди плюсов города актер выделил людей, архитектуру, дух и ритм, за счет которого столица никогда не спит.

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Корешков также рассказал, что в данный момент он проживает в центре города и доволен этим, так как это позволяет комфортно добираться до любых мест в нем. Своими любимыми местами для прогулки он назвал Бульварное кольцо, особенно Гоголевский бульвар, и Нескучный сад.

В марте актер Владимир Стеклов признался, что в Москве его раздражают большое количество гаражей и недостаточная ухоженность. Артист предложил поставить «санитарные посты» на въездах в Москву, чтобы автомобили с грязными колесами не пропускали в центр города.

Полина Кислицына
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